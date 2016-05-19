Каир, 19 мая, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Обломки воздушного судна и несколько спасательных жилетов обнаружены в ходе поисковой операции в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на греческий телеканал.

Peter van der Sluijs Тренировка со спасательным жилетом на борту самолёта EgyptAir. 2013

Находка была сделана недалеко от предполагаемого места крушения лайнера A320, принадлежащего авиакомпании EgyptAir.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-го мая самолет А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров примерно в 280-ти км от побережья Египта. На борту авиалайнера было 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Причины крушения самолета А320 пока не называются, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.

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