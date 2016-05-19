88% тамбовских школьников состоят в общественных объединениях
Тамбов, 19 мая, 2016, 18:11 — ИА Регнум. В Тамбовской области членами детских общественных объединений являются почти 88% школьников, а это более 81 тысячи человек. Это говорит о том, что практически девять из каждых десяти тамбовских школьников, кроме учебы, занимаются общественной деятельностью, расширяют свои научные, творческие интересы, развивают интеллектуальные и организаторские способности. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации по итогам расширенного заседания межведомственного совета по развитию дополнительного образования детей Тамбовской области.
На заседании отмечалось, что новым импульсом активизации детского движения региона послужило принятие Концепции развития детского общественного движения в Тамбовской области на 2013−2017 годы в рамках Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.
На Тамбовщине действуют различные детские общественные объединения: клубы, отряды, общества, союзы. Самыми многочисленными являются общественная организация «Союз детских организаций», отделение общественной малой академии наук «Интеллект будущего», региональное отделение экологического движения «Зеленая планета», клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» («Тамбовские знатоки»), а также волонтерские отряды. Основными задачами, стоящими перед региональными детскими общественными объединениями, являются повышение эффективности работы, а также широкое распространение положительного опыта лучших организаций области, в том числе через средства массовой информации и интернет.
Члены межведомственного совета рассмотрели также вопросы развития регионального художественного образования, которое представлено в области трехступенчатой моделью: двумя областными учреждениями — ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и Тамбовский колледж искусств, а также 36 муниципальными учреждениями дополнительного образования. Было отмечено, что большое распространение получили внестационарные формы предоставления дополнительных образовательных услуг. В регионе работают 417 выездных классов, в которых занимаются около 5 тысяч человек. Всего же дополнительными общеобразовательными программами в сфере искусств охвачены около 16,7 тысячи детей, или свыше 20% от общего числа школьников.