Тамбов, 19 мая, 2016, 18:11 — ИА Регнум. В Тамбовской области членами детских общественных объединений являются почти 88% школьников, а это более 81 тысячи человек. Это говорит о том, что практически девять из каждых десяти тамбовских школьников, кроме учебы, занимаются общественной деятельностью, расширяют свои научные, творческие интересы, развивают интеллектуальные и организаторские способности. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации по итогам расширенного заседания межведомственного совета по развитию дополнительного образования детей Тамбовской области.

Занятия в авиамодельном кружке Дома пионеров. СССР

На заседании отмечалось, что новым импульсом активизации детского движения региона послужило принятие Концепции развития детского общественного движения в Тамбовской области на 2013−2017 годы в рамках Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.

На Тамбовщине действуют различные детские общественные объединения: клубы, отряды, общества, союзы. Самыми многочисленными являются общественная организация «Союз детских организаций», отделение общественной малой академии наук «Интеллект будущего», региональное отделение экологического движения «Зеленая планета», клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» («Тамбовские знатоки»), а также волонтерские отряды. Основными задачами, стоящими перед региональными детскими общественными объединениями, являются повышение эффективности работы, а также широкое распространение положительного опыта лучших организаций области, в том числе через средства массовой информации и интернет.

Члены межведомственного совета рассмотрели также вопросы развития регионального художественного образования, которое представлено в области трехступенчатой моделью: двумя областными учреждениями — ТГМПИ им. С.В. Рахманинова и Тамбовский колледж искусств, а также 36 муниципальными учреждениями дополнительного образования. Было отмечено, что большое распространение получили внестационарные формы предоставления дополнительных образовательных услуг. В регионе работают 417 выездных классов, в которых занимаются около 5 тысяч человек. Всего же дополнительными общеобразовательными программами в сфере искусств охвачены около 16,7 тысячи детей, или свыше 20% от общего числа школьников.