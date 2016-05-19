Москва, 19 мая, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Роспотребнадзором выявлено и изъято из оборота более 151 тонны запрещенной к ввозу продукции, наибольший объем приходится на фрукты (139 тонн), молочную продукцию (3,6 тонн), мясо и мясную продукцию (2,7 тонн) и овощи (2,5 тонн).

Говядина

Из них с начала 2016 года с реализации снято 94 тонны запрещенной к ввозу на территорию страны продукции, сообщили в ведомстве.

За весь период вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности в виде административных штрафов на общую сумму 332,8 миллиона рублей.

Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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