Мурманск, 19 мая, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун обратила особое внимание на проблему погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Владимира Гноевского, в настоящий момент общая задолженность составляет порядка 7 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Заполярья.

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«Парадокс — мы переходим на прямые платежи, минуя управляющие компании. Но задолженность перед ресурсоснабжающими организациями растет. При этом большая зона ответственности лежит не на областных, а на муниципальных организациях и предприятиях, замыкающихся на минобороны. Надо досконально разобраться в «анатомии» долгов перед ресурсоснабжающими организациями и использовать все имеющиеся возможности для исправления ситуации», — сказала Марина Ковтун.

Как сообщил министр, в целях диверсификации топливно-энергетического баланса Правительство Мурманской области совместно с Минэнерго России разработали Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения региона на 2015−2030 годы. Выполненная работа подтвердила наличие выпадающих доходов, возникающих у теплоснабжающих предприятий в связи с государственным регулированием тарифов, которые подлежат компенсации за счет средств федеральной бюджетной системы. Совместно с Российским энергетическим агентством Минэнерго РФ утверждена «дорожная карта» проекта, мероприятия которой одобрены на состоявшемся в апреле заседании рабочей группы «Развитие энергетики» Госкомиссии по вопросам развития Арктики под председательством министра энергетики РФ Александра Новака. В 2015 году подготовлены заключения на проекты 17 инвестиционных программ 4 организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении 3 организаций данные программы утверждены приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области. Владимир Гноевский напомнил, что в 2015 году продолжены работы по проекту электрификации удаленных поселений Терского района с использованием возобновляемых источников энергии. Состоялся запуск комбинированных ветро-солнечно-дизельных установок в селах Чаваньга и Тетрино, в апреле 2016 года аналогичная установка запущена в селе Чапома. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области проведена большая работа по привлечению внебюджетного финансирования на мероприятия по энергосбережению. «Отопительный период 2015/2016 года проходит без аварийных ситуаций; отмечено снижение количества технологических нарушений. В отопительный период 2015/2016 года зарегистрировано 223 нарушения. За аналогичный период прошлого отопительного периода это число составило 266», — проинформировал глава ведомства