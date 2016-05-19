Турция, 19 мая, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В Турции массово отмечают День памяти Ататюрка, молодежи и спорта, пишет Daily Sabah.

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19 мая 1919 года Мустафа Кемаль, который позже станет Мустафой Кемалем Ататюрком, прибыл в черноморский город Самсун из Стамбула, чтобы начать войну за сохранение остатков Османской империи, которые четыре года спустя трансформируются в современную Турцию.

По всей стране организованы многочисленные спортивные и культурные мероприятия.

Министр спорта Акиф Чагатай Кылыч возложил венок к мавзолею Ататюрка — «Аныткабыр» с видом на столицу Турции Анкару.

В мемориальном сообщении Кылыч написал: «Мы находимся в присутствии Великого Мустафы Кемаля Ататюрка на 97-й годовщине 19 мая, Дне памяти Ататюрка, молодежи и спорта. Начавшаяся в этот день в Самсуне борьба за независимость доказала, что наша земля не может быть захвачена».

В городе Самсун были представлены народные танцы, в которых участвовали 300 танцоров из 81 провинции страны.

По информации Hurriyet Daily News, в целом при праздновании национального дня избегали пышных церемоний из-за угрозы атак боевиков «Исламского государства».