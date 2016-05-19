Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»)призвал европейских политиков не связывать отмену антироссийских санкций с выполнением Минских соглашений по Донбассу, поскольку их реализация зависит от третьей стороны — Украины. Об этом он заявил журналистам по итогам петербургских встреч российских парламентариев с коллегами из ПАСЕ и ПА ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Санкции

«Украина блокирует Минские соглашения. Если бы Евросоюз пошел по пути ослабления санкций против России или отказа хотя бы от части санкций, это повлияло бы и на позицию ПАСЕ. Дело в том, что депутатский корпус в ПАСЕ очень сильно ориентируется на официальные позиции, которые занимают те или иные государства Евросоюза. Если Евросоюз начнет двигаться, то начнет двигаться и ПАСЕ», — пояснил Алексей Пушков.

При этом Евросоюз настаивает на том, что пока «Минск» не выполнен в полном объеме, санкции с России сниматься не будут. «Тем самым Евросоюз превращает и нас, и себя самого, в заложников Киева, который, на мой взгляд, не собирается выполнять Минские соглашения», — заявил Пушков.

По его мнению, Евросоюзу надо отказываться от такой позиции, поскольку выходит, что «третья сторона фактически диктует развитие событий». Глава думского комитета подчеркнул, что это «неправильный подход, недальновидный», и «все уже устали от этой позиции, но Евросоюз замкнулся в ней».

«Если тогда ПАСЕ принимало резолюцию с санкциями против нас с целью наказать, то сейчас у меня такое ощущение, что они наказали сами себя», — сказал Пушков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня спикер Госдумы Сергей Нарышкин на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канервой заявил, что Минские соглашения об урегулировании кризиса на Украине до сих пор не выполняются по вине украинской стороны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что темпы выполнения Минских соглашений не зависят от официальной Москвы. По его словам, в последнее время «западные коллеги уже понимают, где собака зарыта, и кто отвечает за сохраняющийся пока тупик».