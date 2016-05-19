Степанакерт, 19 мая, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Миссия ОБСЕ провела 19 мая плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана восточнее Мартакерта.

Azatutyun.am Мониторинг ОБСЕ в Карабахе

МИД Нагорного Карабаха сообщает, что мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерство иностранных дел и министерство обороны НК.

Последний раз миссия ОБСЕ проводила мониторинг линии соприкосновения 11 мая. Тогда также нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Однако, по сообщению министерства обороны Карабаха, сразу же после завершения мониторинга ВС Азербайджана продолжили нарушать перемирие, в результате чего погиб военнослужащий карабахской армии.