Москва, 19 мая, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Страны БРИКС подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики. Документ подписан 19 мая в ходе VI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщили в ФАС России.

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Целью создания документа является организация взаимодействия стран БРИКС по развитию и укреплению сотрудничества в области конкурентного законодательства и политики сторон путем обмена информацией и опытом.

Глава ФАС Игорь Артемьев подчеркнул: «Сегодня состоялось абсолютно историческое событие. Меморандум даст новый импульс ведению совместной конкурентной политики, ведь в нашем объединении — сила».