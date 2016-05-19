Москва, 20 мая, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, которым уточняется понятие «политическая деятельность» для НКО, сообщает ИА REGNUM. Благотворительные организации не будут причислять к организациям, занимающимся политической деятельности.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Поправка, предложенная депутатом Госдумы Ярославом Ниловым (ЛДПР) и членом Совфеда Андреем Клишасом, направлена на то, чтобы вывести из определения политдеятельности те НКО, которые участвуют в том числе в вопросах благотворительности, материнства и детства. Исключение также сделано для организаций, работающих в области культуры и искусства.

При этом оценочный подход к анализу той или иной структуры сохраняется.

С принятием закона нормы, касающиеся НКО-иностранных агентов, на них не распространяются.