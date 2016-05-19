Тюмень, 19 мая, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В Тюмени сокращены сроки гидравлических испытаний теплосетей, то есть опрессовок. Первые опрессовки проходят 16 по 30 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Горячая вода нужна и летом

В этом году в программу подготовки к отопительному сезону 2016−2017 внесены существенные изменения, сообщил заместитель главы администрации областной столицы Павел Перевалов.

Испытания сетей пройдут в семь шесть этапов. Впервые они будут синхронизированы с профилактическими работами на ТЭЦ и капитальными ремонтами. Также сократятся сроки отключений горячей воды.

Кроме того, по мнению Павла Перевалова, опрессовка — самый отсталый способ проверки состояния тепловых сетей. «Каждое лето под повышенным давлением мы пытаемся буквально порвать теплосети. И нам это удается. Создается ощущение, что в этом и есть наша цель. То, что не порвали летом, рвется зимой. Ведь от постоянных испытаний повышенным давлением сеть изнашивается. Однако именно опрессовка, как способ проверки теплосетей, зафиксирована в нормативных документах федерального уровня («Правила эксплуатации тепловых энергоустановок»). Там сказано: после завершения отопительного сезона должна проводиться опрессовка», — сказал Перевалов в интервью изданию «Тюмень сегодня».

Чиновник отметил, что помимо метода гидравлических испытаний существует немало других, более современных способов. И ни один из них не подразумевает отключение горячего водоснабжения — исследования проводятся на работающей сети. К примеру, тепловизионная аэрофотосъемк, на которой видно, какие участки плохо изолированы и где начинаются утечки.

Перевалов отметил, что в правительстве страны неоднократно озвучивались просьбы отменить на законодательном уровне обязательность опрессовок. «Не стоит замалчивать эти факты, потому что в решении проблемы может помочь общественное мнение», — резюмировал Павел Перевалов.