Москва, 19 мая, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Признаков возгорания и задымления в здании МГУ им. Ломоносова в Москве не установлено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Москвы, вызов был ложный.

Alex Senekin Здание МГУ

«Пожара в МГУ не было. В 16:11 к нам поступило сообщение о задымлении на цокольном этаже в административном здании по адресу: ул. Ленинские Горы, д.1.к.1. После прибытия пожарно-спасательного подразделения, возгорания не было установлено», — сообщил сотрудник пресс-службы.

На данный момент спасателей в университете нет, пострадавших тоже нет добавил он.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в главном здании МГУ произошел пожар.