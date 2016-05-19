Брянск, 19 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В поликлиниках Брянска с середины апреля 2016 года не прививают детей от гепатита В, туберкулеза и полиомиелита. Как сообщает ГТРК «Брянск», такая ситуация сложилась из-за того, что в больницах закончились вакцины.

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В региональном департаменте здравоохранения заявили, что перебои поставок лекарств связаны с изменениями в правилах закупки прививочного материала.

«С прошлого года изменилась схема закупок вакцин, поменялась структура министерства здравоохранения. Если раньше закупкой вакцины занимался департамент санэпидблагополучия, то с этого года этим занимается департамент лекарственного обеспечения. И в связи с этими организационными мероприятиями на торги Минздрав вышел немного позже, поэтому и поставка осуществилась немного позже», — рассказала журналистам специалист департамента здравоохранения Александра Кобзева.

При этом в департаменте сообщили о том, что вакцины поступят в регион уже 20 мая.

ИА REGNUM отмечает, что подобная ситуация, по данным СМИ, сложилась также в Рязанской области, где в аптеках не оказалось инсулина. Однако в региональном Минздраве опровергли эту информацию, заявив, что жизненно необходимое лекарство есть как в коммерческих, так и в льготных аптеках.