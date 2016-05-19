Москва, 19 мая, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В России за январь-апрель 2016 года объем поступивших в федеральный бюджет доходов составил 3 907 621,0 млн рублей или 28,4% к общему объему доходов федерального бюджета, сообщили в Минфине РФ.

pixabay.com Дефицит бюджета

Расходы составили 5 140 877,2 млн рублей или 31,9% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и 31,6% к уточненной росписи.

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2016 года составил 1 233 256,2 триллиона рублей, или 4,7% к объему ВВП.

Больше всего доходов перечислено в бюджет Федеральной налоговой службой — 2,239 триллиона рублей (29,9% к прогнозным показателям на 2016 год); Федеральной таможенной службой — 1,263 триллиона рублей (26,7% к прогнозу). Другие федеральные органы перечислили в общем счете 405,55 миллиарда рублей, или 26,9% к годовому прогнозному показателю.