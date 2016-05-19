Воронеж, 19 мая, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Первые металлоконструкции для строительства Керченского моста, который должен соединить Краснодарской край и Крымский полуостров, отправлены 19 мая из Воронежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора. Балки пролетных строений Крымского моста произведены ЗАО «Воронежстальмост».

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В торжественной церемонии отгрузки первых металлоконструкций для Керченского моста принял участие глава региона Алексей Гордеев, руководство, работники и ветераны завода, партнеры предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, а также представители заказчика.

Первая отгрузка включает четыре балки пролетных строений моста общим весом около 50 тонн. Эти металлоконструкции станут частью пролетов автомобильной трассы мостового сооружения. Кроме того, заводом изготавливаются металлоконструкции арочных пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов, входящих в состав мостового перехода через Керченский пролив. В общей сложности для возведения моста через Керченский пролив ЗАО «Воронежстальмост» произведет около 20 тысяч тонн продукции. К настоящему моменту изготовлено около четверти от этого объема. Кроме того, с начала года воронежские мостостроители изготавливали конструкции для временных мостов в Керченском проливе.

Губернатор Алексей Гордеев напомнил, что Керченский мост пытаются строить еще с 1901 года. «Еще 100 с лишним лет назад был первый проект. Попытка была еще в царской России построить мост — помешала Первая мировая война. Затем, уже в советское время, до Великой Отечественной войны, был спроектирован мост и, кстати говоря, тогда заказаны были все металлоконструкции в Германии, потому что своей профильной промышленности еще не было. И вновь началась война. История этого проекта, этого сложного инженерного сооружения очень интересная. То, что этот проект уже в 21 веке осуществляется, дает уверенность, что его построят в кратчайшие сроки. И очень престижно для области, что именно «Воронежстальмост» выиграл конкурс и является одним из ведущих поставщиков по металлоконструкциям — балки, пролетные строения. Это конечно гордость для всех нас», — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона добавил, что участие завода в проекте по строительству Керченского моста — это серьезная загрузка производственных мощностей предприятия на три года. «Завод — это почти две тысячи работающих, имеет сейчас хорошую динамику развития, сумел модернизироваться. И спасибо, что есть такой объект. Но этот объект носит еще и глобальное экономическое и геополитическое значение не только для нашей страны, но и для всего Евразийского континента», — сказал губернатор.

«Уже выгружено на сегодняшний день, я думаю, порядка четырех тысяч тонн временных сооружений. Но сегодня событие более интересное, потому что это конструкции уже постоянные. Это значимое событие для нашего завода. Будем работать на благо страны и конечно коллектива», — сказал гендиректор предприятия Андрей Боровиков.

Керченский мост протяженностью 19 км соединит Таманский полуостров, пройдет по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересечет Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выйдет на крымский берег. Мост будет состоять из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Пропускная способность автотрассы составит до 40 тысяч автомобилей в сутки, железнодорожный мост сможет принимать каждый день до 47 пар поездов в сутки. В декабре 2018 года по мосту будет открыто движение в рабочем режиме, а в 2019 году, после завершения всех пуско-наладочных работ и благоустройства территории, он будет введен в эксплуатацию.