Владимир, 19 мая, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Апелляционная коллегия Владимирского областного суда оставила без изменений приговор по делу нелегальном хосписе в Петушинском районе, в котором старики жили без какого-либо ухода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК РФ, приговор в отношении жителей Московской области 24-летней Светланы Баранюк и 29-летнего Владимира Гашина вступил в законную силу.

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Решение суда была вынесено 19 мая 2016 года. Таким образом, виновные в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору) заплатят штраф в размере 125 тысяч рублей каждый.

ИА REGNUM напоминает, что в суде первой инстанции было доказано, что москвичи организовали нелегальный хоспис в деревне Островищи Петушинского района. Престарелые люди начали заселяться в дом в феврале 2015 года. Родственники стариков платили за содержание от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Таким образом осужденным удалось заработать за полгода 2,1 млн рублей.

При этом пенсионеры жили в ужасных условиях: за ними ухаживали два нелегальных мигранта, которые не имели никаких навыков, в доме не было даже достаточного количества столовых приборов и еды. Кроме того, старики не могли получить медицинскую помощь. Всего за время работы хосписа там умерли восемь человек. Во всех случаях смерть была естественной, однако некоторые пенсионеры были крайне истощены.