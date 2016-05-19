Москва, 19 мая, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Трудоустройство инвалидов продолжает оставаться одним из приоритетных вопросов государственной социальной политики. В I квартале 2016 года через службу занятости трудоустроены 10,7 тысячи инвалидов. Причем половина из них приняты на постоянные рабочие места, заявил сегодня, 19 мая, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщили в Минтруда РФ.

government.ru Встреча в российском правительстве с инвалидами

«Наибольшее количество инвалидов трудоустроено в Ростовской, Свердловской и Тюменской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Республике Дагестан», — отметил глава Минтруда России.

Напомним, в 2015 году было создано 14,6 тысячи специально оборудованных рабочих мест для инвалидов, что больше показателя, установленного в документе (14,2 тысячи мест). за год трудоустроились 14,9 тысячи инвалидов.

В настоящее время на портале «Работа в России» представлена информация о почти 70 тысячах вакансий для людей с инвалидностью.