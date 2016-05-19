Ереван, 19 мая, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Парламент Армении на заседании 19 мая почтил минутой молчания память жертв Геноцида понтийских греков в Османской Турции. Председатель Национального собрания Армении Галуст Саакян выступил по этому поводу со специальным заявлением.

parliament.am Минута молчания в парламенте Армении

По сообщению пресс-службы парламента, Саакян, в частности, заявил: «Сегодня День памяти жертв Геноцида понтийских греков. Греки всего мира чтят память своих соотечественников, которые подверглись геноциду в Османской Турции».

Он напомнил, что в прошлом году Национальное собрание Армении приняло заявление, которым осудило Геноцид ассирийцев и греков в Османской Турции.

«В знак солидарности предлагаю минутой молчания почтить память погибших греков», — сказал Саакян.

Сегодня же группа депутатов с представителями греческой общины направилась в мемориальный комплекс Цицернакаберд, где почтили память невинных жертв Геноцида понтийских греков.

Ранее стало известно, что в парламенте Армении введен в обращение законопроект об осуждении геноцида езидов в Северном Ираке.

По официальным данным, начиная с 2014 года на территории Ирака были убиты 7 тысяч езидов. По данным председателя национального объединения езидов Армении «Синджар» Бориса Мурази, реальное число погибших скрывается. Председатель объединения утверждает, что лишь в результате одного неофициального исследования, проведенного в прошлом году, выяснилось, что число погибших достигает 20 тысяч, а число попавших в плен езидских женщин вообще неизвестно.

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