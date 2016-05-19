Рига, 19 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум. 18-го мая в Брюсселе командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе участвовал в заседании Военного комитета НАТО, на котором была утверждена рекомендация министрам обороны альянса сформировать в Прибалтике и Польше боевые подразделения на уровне батальонов, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам Граубе, министры согласились с тем, что с целью сдерживания и обороны в странах Прибалтики и Польше необходимо создать четыре батальона. «Это важный шаг на пути к Варшавскому саммиту НАТО, который состоится 8−9 июля, и на нем главы государств и правительство должны принять решение о долгосрочном военном присутствии союзников в нашем регионе», — сказал Граубе.

Также он напомнил о необходимости увеличения военного бюджета: «В то же время хочу напомнить и о наших обязанностях, так как решения НАТО не отменяют наших обязательств. Чтобы и в будущем союзники обеспечивали нашу безопасность, нам самим нужно продолжать начатую работу над укреплением бюджета обороны, укреплением боеспособности НВС, развитием инфраструктуры, чтобы принимать союзников».

Напомним, в феврале 2016 года министры обороны стран НАТО приняли решение об усилении присутствия союзников в восточных приграничных странах альянса, в том числе и в Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на критическую ситуацию в сфере финансирования здравоохранения, сельского хозяйства, образования, а также массовую миграцию латвийцев в другие страны ЕС, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Тем временем, результаты полученные в ходе опроса, проведенного по заказу Министерства обороны говорят о том, что 27,9% мужчин-граждан не готовы защищать страну с оружием в руках, о чем открыто заявили во время опроса.