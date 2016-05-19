Анкара, 19 мая, 2016, 17:40 — ИА Регнум. В ходе операций 18-го мая в турецкой провинции Хаккяри и северном Ираке ВВС Турции ликвидировали 15 боевиков Курдской рабочей партии (РПК), передает Hurriyet Daily News.

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После того, как были получены разведданные, турецкие летчики провели три срочных рейда. ВВС Турции разбомбили позиции РПК в регионе Метина на севере Ирака. Параллельно совершался авианалет на регион Хакурк.

Еще одна воздушная операция велась в сельских районах турецкой провинции Хаккяри (на юго-востоке страны) в округе Шемдинли, в результате которой уничтожены тайники и окопы РПК, а также 15 его членов.