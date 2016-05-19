Москва, 19 мая, 2016, 17:40 — ИА Регнум. При Министерстве сельского хозяйства России сформирован новый состав Общественного совета. Теперь он будет состоять из 36 человек — на одного больше, чем прежде, сообщили в Минсельхозе РФ.

Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР На селе

В Общественный совет вошли выдвиженцы от Национальной ассоциации экспортёров сельскохозяйственной продукции, Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», Национального союза зернопроизводителей, Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий, Российской гильдии пекарей и кондитеров, Союза сахаропроизводителей и целого ряда региональных объединений.

Как отметили в министерстве, «перезапуск» общественных советов при федеральных органах исполнительной власти осуществляется под эгидой Экспертного совета при правительстве РФ и Общественной палаты РФ во исполнение майских указов президента России.