Рига, 19 мая, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Из-за ухудшения демографической ситуации Латвия должна пересмотреть количество учебных заведений и преподавателей, в том числе учреждений среднего и высшего образования, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о соответствии стандартам ОЭСР политики и практики Латвии в сфере образования, сообщает LETA.

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«В Латвии количество учащихся уменьшилось намного больше, чем количество учителей. Затраты Латвии на образование и финансирование одного учащегося ниже, чем в других странах ОЭСР. Повышение эффективности зависит от того, насколько успешными окажутся начатые недавно реформы, и в этой сфере нужно принять четкие финансовые решения, поскольку увеличение объема средств еще не гарантирует лучших результатов», — указал глава директората образования ОЭСР Андреас Шлейхер.

Шлейхер также добавил, что, по сравнению с другими странами ОЭСР, в Латвии зарплаты учителей очень низки. Повышение зарплат до конкурентоспособного уровня улучшит ситуацию с кадрами, но количество учеников в классах увеличится. По словам представителя организации, нет доказательств тому, что учителям лучше работается в маленьких классах. Удовлетворенность учителей растет, если они сотрудничают между собой, но в Латвии такое сотрудничество не распространено. Также в Латвии зарплаты учителей не зависят от их достижений, что не мотивирует педагогов, сказал Шлейхер.

Со своей стороны, ОЭСР рекомендует Латвии обеспечить всем детям равные возможности в получении качественного образования, начиная с раннего возраста. В исследовании отмечается, что качество образования в Латвии в городах выше, чем на селе, и эта разница больше, чем в других странах ЕС. Также Латвии рекомендовано улучшить систему информации в образовании, укрепить самооценку и аттестацию педагогов.

Как заявил после презентации доклада министр образования и науки Карлис Шадурскис, для того, чтобы поднять зарплаты учителей до среднего уровня ОЭСР, ВВП Латвии должен быть на уровне Люксембурга, поэтому ориентироваться надо на то, чтобы учителя получали больше, чем в среднем в общественном секторе, сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, чтобы подтолкнуть самоуправления к упорядочению школьной сети, в проект новой модели оплаты труда учителей Министерство образования и науки включило различные коэффициенты в зависимости от числа учеников. Если число учащихся в 7−9-х классах и 10−12-х классах муниципальных учебных учреждений будет соответствовать наполнению, установленному МОН, при определении суммы дотаций будет устанавливаться более высокий коэффициент, чем в случае, если наполнение классов не будет соответствовать планке МОН. В министерстве считают, что при повышении наполняемости классов, предоставленное финансирование будет более эффективно использоваться, обеспечивая и более высокие зарплаты педагогам, и более широкую поддержку школьникам.

Напомним, за последние 10 лет число учеников в Латвии снизилось на треть — если раньше их было около 300 тысяч, то сейчас менее 200 тысяч. Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.