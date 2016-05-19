Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Ситуация с событиями 1944 года и депортацией крымских татар используется властями Турции в пропагандистских целях. Об этом 19-го мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

pixabay.com В Крыму

«Увы, Анкара осознанно спекулирует на теме депортации в 1944 году крымских татар. Президент и правительство в пропагандистских целях используют эту ситуацию. Россия приняла и реализует комплекс мер по восстановлению исторической справедливости и восстановлению прав крымскотатарского народа. Дань памяти крымским татарам отдают и другие народы Крыма», — сказала Захарова.

Она порекомендовала Турции не зарабатывать «сомнительный политический капитал», а «уделить внимание и своей истории, и реальным процессам в Крыму»: «Приезжайте! Боитесь? Не бойтесь! Мы вас там ждём!».

Напомним, Крым воссоединился с Россией после прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого более 90% жителей полуострова высказались за возврат Крыма в состав РФ. Данные события повлекли за собой «войну санкций», развязанную странами Запада во главе с США.