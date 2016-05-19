Сочи, Краснодарский край, 19 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Позиция официальной Анкары по крымским татарам является тенденциозной. Об этом 19-го мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Jpatoka Кипр. Буферная зона

«Для нас очевидно, что позиция Анкары по крымским татарам — тенденциозная. Она относится к воссоединению Крыма с РФ. Эта позиция не изменилась, и предвзятость Турции растёт пропорционально антироссийской пропаганде. Турция проигнорировала истинные причины событий на Украине. Анкара также проигнорировала то, что волеизъявление Крыма было свободным. Речь идёт о голосовании большого количества людей. Увы, Турция квалифицировала референдум как «незаконную аннексию», — сказала Захарова.

По её словам, турецкие власти в последнее время называют воссоединение Крыма с Россией «оккупацией»: «Но от кого мы слышим эти слова? На Кипре 1/3 территории находится под оккупацией более 40 лет. В ООН до сих пор ищут жертв турецкой военной интервенции. Начните с себя, и может быть, мы вас послушаем. А когда вы нас обвиняете в том, чего мы не совершали, мы будем напоминать вам о ваших действиях».

Напомним, Крым воссоединился с Россией после прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого более 90% жителей полуострова высказались за возврат Крыма в состав РФ. Данные события повлекли за собой «войну санкций», развязанную странами Запада во главе с США.

Отметим также, что Кипр фактически разделён между тремя государствами: 36% территории контролирует частично признанное государство Турецкая Республика Северного Кипра, 3,7% — ООН (буферная область), 2,7% — Великобритания в виде военных баз, остальные 57,6% — Республика Кипр.