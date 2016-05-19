Москва, 19 мая, 2016, 16:59 — ИА Регнум. По итогам сентябрьских выборов в КПРФ надеются, что партия получит большинство мест в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19-го мая, об этом заявил член президиума ЦК КПРФ Сергей Решульский на заседании фракции в Госдуме. «Я уверен и надеюсь, что наша партия получит заслуженное количество голосов, мандатов и большинство в Государственной думе», — сказал он.

kremlin.ru Владимир Путин и Геннадий Зюганов

«Я бы хотел, чтобы мы уже в сентябре поздравляли друг друга с этими результатами», — добавил парламентарий.

Ранее «Справедливая Россия» заявила о намерении занять второе место по числу мандатов.