Москва, 19 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Госдума до июля примет закон об обеспечении новостроек социальной инфраструктурой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19-го мая, об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Мартин Шаккум. «Он подготовлен ко второму чтению, находится в комитете по земельным отношениям и строительству, и я убежден, что в эту сессию он будет принят», — отметил Шаккум.

Pavel Tikhomirov Новостройки

Документ «решает вопросы комплексного развития территорий, обеспечения нового строительства социальной, инженерной инфраструктурой, решает вопросы создания необходимой для проживания граждан комфортной среды, а не просто количества квадратных метров». «То есть создания того, о чем говорил президент», — отметил парламентарий.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 30 июня 2015 года.

В Госдуме состоялось заседание фракции, посвященное итогам Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности.