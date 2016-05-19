Москва, 19 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству поддержала установку скульптуры русскому композитору С.С. Прокофьеву по адресу: Камергерский переулок, напротив строения 3 дома 6/5, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Прокофьев. 1918

Как заявил член комиссии Мосгордумы Лев Лавренов, решение по установке скульптурной композиции принято большинством голосов комиссии. Он добавил, что предложение поступило от Российского военно-исторического общества (РВИО). Ведомство возьмет на себя расходы по установке монумента.

Напомним, предполагаемый участок Камергерского переулка в Москве для установки памятника находится на территории объединенной охранной зоны. В настоящее время в переулке работает два музея (музей Московского художественного академического театра и музей С.С. Прокофьева).

Кроме того, на заседании комиссии было принято решение о возведении четырех памятных знаков, посвященных дивизиям московского народного ополчения и памятника Б.Л. Пастернаку.

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