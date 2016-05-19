В Москве установят скульптуру композитору Прокофьеву
Москва, 19 мая, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству поддержала установку скульптуры русскому композитору С.С. Прокофьеву по адресу: Камергерский переулок, напротив строения 3 дома 6/5, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как заявил член комиссии Мосгордумы Лев Лавренов, решение по установке скульптурной композиции принято большинством голосов комиссии. Он добавил, что предложение поступило от Российского военно-исторического общества (РВИО). Ведомство возьмет на себя расходы по установке монумента.
Напомним, предполагаемый участок Камергерского переулка в Москве для установки памятника находится на территории объединенной охранной зоны. В настоящее время в переулке работает два музея (музей Московского художественного академического театра и музей С.С. Прокофьева).
Кроме того, на заседании комиссии было принято решение о возведении четырех памятных знаков, посвященных дивизиям московского народного ополчения и памятника Б.Л. Пастернаку.
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