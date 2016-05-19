Калининград, 19 мая, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В Калининградской области полиция начала проверку по факту крушения паралёта, в результате чего пострадали 48-летний пилот и его 14-летний сын-пассажир. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД, инцидент произошёл накануне вечером в посёлке Луговое.

Tysto Паралёт

По предварительным данным, во время полёта сверхлёгкий аппарат зацепился колесом за линию электропередач, накренился и рухнул на землю. В результате оказались обесточены три посёлка. Из-за отключения воздушной линии электропередачи напряжением 15 киловольт оказались обесточены 30 трансформаторных подстанций, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Янтарьэнерго».

Мужчину госпитализировали с серьёзной травмой позвоночника, а школьника — с переломом костей носа.

К изучению причин и обстоятельств произошедшего подключились инспекторы по делам несовершеннолетних. Вместе с коллегами они проверяют законность полёта и соблюдение техники безопасности его участниками. Со слов опрошенных местных жителей, бывший лётчик и его сын неоднократно совершали совместные воздушные прогулки над посёлком.