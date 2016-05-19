Москва, 19 мая, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству одобрила установку памятника поэту, писателю, лауреату Нобелевской премии Б.Л. Пастернаку по адресу: ул. Волхонка, дом 14, стр.16 на озелененной территории перед домом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Пастернак

«Памятник будет установлен на внебюджетные средства в рамках благотворительной программы Благотворительного фонда «САФМАР», — сообщается в пояснительной записке к заседанию.

В свою очередь, представитель департамента культурного наследия столицы сообщил, что в департаменте поддерживают установку монумента.

Напомним, памятник будет установлен в соответствии с распоряжением мэрии столицы от 17-го марта 2016 года 493-РП «Об установке в Москве памятника Б.Л. Пастернаку».