Цхинвал, 19 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов и прибывший в республику командующий 58-й армией генерал-майор Андрей Гурулев навестили в цхинвальской больнице пострадавших в аварии российских военнослужащих. Они пообщались с врачами и на месте получили информацию от министра здравоохранения о состоянии пострадавших, сообщила пресс-секретарь президента Гана Яновская.

Пресс-служба президента Южной Осетии

В республиканской больнице находятся 19 пассажиров автобуса, попавшего сегодня утром в аварию на трассе Цхинвал-Ленингор. Шесть российских офицеров в результате ДТП погибли.

«С самого утра мне докладывают, что наши врачи прилагают все усилия по оказанию необходимой помощи пострадавшим. Надеюсь на скорейшее выздоровление каждого»,— заявил президент.

Министр здравоохранения Григорий Кулиджанов сообщил, что четверо пострадавших находятся в реанимационном отделении с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Состояние других пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести, оценивается как стабильное»,— добавил министр.

Тибилов поручил секретарю Совета безопасности Анатолию Плиеву продолжить работу по оказанию необходимой помощи российским коллегам.