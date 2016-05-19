Нижний Новгород, 19 мая, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Движение по третьей очереди Южного обхода Нижнего Новгорода может быть открыто через два месяца. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, об этом было заявлено в ходе в ходе инспекционной поездки на объект губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Правительство Нижегородской области Строительство третьей очереди

По данным областного министерства транспорта и автомобильных дорог, в настоящее время на объекте идет укладка асфальтобетонного покрытия. Из 14,69 км третьей очереди Южного обхода выполнены работы по устройству нижнего слоя основания из щебня на участке 12,84 км, верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси — 12,33 км, нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси на участке 11,7 км.

«Нам осталось доделать два разрыва полотна, чтобы полностью было готово дорожное полотно третьей очереди Южного обхода. К 1 июня будут завершены работы на первом, к 15 июля — на втором участке. По завершению дорожного строительства подрядчик начнет активные работы по укреплению откосов земляного полотна на отдельных участках, нарезке кюветов и рекультивации полос отвода. Предстоит озеленить территорию, высадить траву, выполнить другие ландшафтные работы, чтобы придать объекту определенный лоск», — отметил глава министерства Александр Герасименко.

В свою очередь подрядчик, заместитель генерального директора ОАО фирма «Магистраль» Дмитрий Лебедев заявил, что гарантия на автодорогу по государственному контракту составляет 6 лет, но можно с уверенностью сказать, что простоит и 10. Конструкция рассчитана на серьезные нагрузки транзитного транспорта и состоит из трех слоев асфальтобетона, 60 см щебеночного покрытия, 70 см песка. За качеством работ следит и заказчик, и федеральные структуры — в ближайшее время будет проверка Росавтодора».

«Уже через два месяца первые автомобилисты смогут оценить качество дорожного полотна третьей очереди Южного обхода. Есть у дорожников такая традиция — проверять качество полотна, поставив на капот автомобиля стакан с водой. Если проедешь, и вода не расплескается, значит, покрытие хорошее. Так что предлагаю в середине июля такой эксперимент провести», — заявил глава региона.

По словам губернатора, по завершении строительства третьей очереди, федеральные структуры планируют заложить финансирование на 2017 года на строительство четвертой очереди Южного обхода, которая позволит полностью вывести весь транзитный транспорт за пределы Нижнего Новгорода, Кстова, и большинства близлежащих населенных пунктов. В настоящее время уже ведется проектирование данного участка дороги.

Как сообщалось ИА REGNUM, строительство третьей очереди Южного обхода подразумевает создание транспортной системы, которая включает комплекс искусственных сооружений: три путепровода, эстакаду, мост-эстакаду и еще один мост. Завершение работ на объекте по контракту — 2017 год. Протяженность автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнего Новгорода (3 очередь, 1 пусковой комплекс) составляет 14,69 км.

В 2016 году Нижегородской области дополнительно будет выделено 1,5 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Деньги, в частности, планируется направить на строительство второго моста через Волгу в Нижнем Новгороде, моста через реку Сатис, а также на дорожное строительство.