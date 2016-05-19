Москва, 19 мая, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству одобрила решение об увековечении памяти участников московских девизий народного ополчения. Как заявил на заседании комиссии 19-го мая представитель департамента культурного наследия Москвы Сергей Половинкин, до конца года в городе будет организована установка закладных камней памятных знаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

RIA Novosti archive Александр Устинов. Московские рабочие-ополченцы у рубежей Москвы, октябрь 1941

«Будет объявлен открытый творческий конкурс на лучшее проектирование. И памятные знаки будут возведены за счет бюджетных средств города. Москвы. На проектирование сегодня уже есть средства», — отметил Половинкин. Он отметил, что объем бюджетного финансирования проекта составляет до 40 млн рублей.

Половинкин сообщил, что 6-я дивизия народного ополчения Дзержинского района (ЦАО города Москвы) будет располагаться по адресу: ул.Б.Екатерининская, д.27, 18-я дивизия народного ополчения Ленинградского района (САО города Москвы) — по адресу: Ленинградский проспект, д.27 и 21-я дивизия народного ополчения Киевского района (ЗАО города Москвы) — на территории сквера напротив здания управы района Дорогомилово по адресу: Кутузовский проспект, д.39. Он отметил, что адрес четвертого памятного знака, посвященного четырем дивизиям московского народного ополчения «второй волны» формирования, будет определен позднее.

Напомним, предложение о возведении четырех памятных знаков, посвященных дивизиям московского народного ополчения поступило от департамента культурного наследия города Москвы в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина от 10-го марта 2016 года.