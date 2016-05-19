Ставрополь, 19 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум.



gubernator.stavkray.ru Владимир Владимиров

Выборы в Ставропольском крае должны пройти в строгом соблюдении законодательства. Об этом заявил 19 мая на заседании краевого парламента губернатор Ставрополья Владимир Владимиров во время ежегодного отчета перед законодателями, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В текущем году нас ожидают крупные общественно-политические кампании. Край будет выбирать своих представителей в федеральном парламенте, депутатов краевой Думы, а также представительных органов местного самоуправления крупных городов», — напомнил глава региона.

Говоря об ожиданиях от выборов, губернатор отметил: «Во-первых, строгого соблюдения законодательства. Никто в Ставропольском крае не имеет никаких преференций. Все кандидаты побеждают или проигрывают только в честной борьбе. Это же касается и политических партий».

«Во-вторых, прихода во власть ответственных политиков, которые отвечают за слова», — высказал пожелание Владимиров.

«В-третьих, появления новых, активных общественных и политических лидеров. Искать их в первую очередь нужно среди молодежи», — завершил он.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Ставропольском крае пройдут федеральная, региональная и местные избирательные кампании. Жителям края предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ, региональных парламентариев, а также участвовать в выборах в органы местного самоуправления в 90 муниципальных образованиях. В том числе, предстоит выбрать законодателей крупных городов региона, включая краевую столицу.