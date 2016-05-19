Майкоп, 19 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Адыгее десятки работников предприятий и организаций все-таки получили честно заработанные деньги. Однако без вмешательства прокуратуры не обошлось. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского надзорного ведомства 19 мая, нарушения исполнения трудового законодательства в части соблюдения прав граждан на оплату труда были выявлены в городе Майкопе, Тахтамукайском, Майкопском, Шовгеновском, Красногвардейском и Теучежском районах.

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Так, по результатам проведенной прокуратурой республиканского центра проверки в ОАО «Зарем» в марте текущего года была выявлена задолженность по заработной плате перед 24 работниками организации. В общей сложности руководство общества задолжало сотрудникам около 1,5 млн рублей. В адрес руководителя ООО прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого имевшиеся долги по зарплате полностью погашены. За нарушение норм трудового законодательства ОАО «Зарем» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Всего же в целях устранения выявленных нарушений закона было вынесено более 400 различных мер прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 14 должностных лиц, возбуждено и расследуются два уголовных дела. После вмешательства прокуроров в республике была погашена задолженность по заработной плате в размере 5,79 млн рублей.

Добавим, что, по данным Росстата, на 1 апреля текущего года в Адыгее задолженности по заработной плате не было. Всего же по Южному федеральному округу числилась сумма долга перед работниками предприятий и организаций превысила 172 млн рублей. Больше всего на юге России своим сотрудникам задолжали работодатели Ростовской области — 97,1 млн рублей.