Москва, 19 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Актер Валерий Николаев, задержанный 19 мая за управление транспортным средством без водительских прав, арестован на 15 суток. Такое решение, как передает РИАМО, принял Мировой судебный участок №370 Тверского района Москвы.

цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР На 15 суток

«Постановлением мирового судьи судебного участка 370 Тверского района города Москвы от 19 мая 216 г. Николаев признан виновным в совершении административного правонарушения», — сообщил представитель пресс-службы Тверского суда Москвы.

Добавим, что актер был признан виновным по статье «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта автомобиль «Субару-Форестер», которым управлял актер Валерий Николаев, выехал на встречную полосу движения в центре Москвы.

В начале мая 2016 г. Мещанский суд столицы за данное правонарушение постановил лишить артиста прав на управление «железным конем» на 6 месяцев.

Свою вину за выезд на встречную полосу Николаев так и не признал.

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