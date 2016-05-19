Калининград, 19 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Калининградской области осуждена преступная группа из трёх человек, осуществлявшая контрабандные поставки наркотиков и психотропных веществ в регионе.

Пресс-служба УФСБ Изъятые наркотики

Как сообщили сегодня, 19-го мая, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ, операция по поимке курьеров и организатора прошла в мае 2015 года. У наркоторговцев были обнаружены и изъяты пакеты, в которых находилось порядка 15-ти килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения.

Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере») и ч.5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство наркотических средств в особо крупном размере»).

Приговором Ленинградского районного суда г. Калининграда подсудимые осуждены на 6 лет, 5,5 и 3,5 года соответственно.