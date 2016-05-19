Брюссель, 19 мая, 2016, 16:06 — ИА Регнум. ЕС, скорее всего, не введет безвизовый режим с Турцией к концу июня из-за разногласий Брюсселя и Анкары относительно антитеррористического законодательства Турции, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР Невъездные

По словам дипломатов и официальных лиц ЕС, самое раннее, когда такое решение будет принято, — это июль, однако, вероятнее всего, безвизовый режим будет введен только осенью.

Безвизовый режим является одной из мотиваций Анкары для сотрудничества с ЕС в остановке потока мигрантов на территорию Греции. Страны-члены ЕС нуждаются в Турции, поскольку благодаря принятому соглашению уже зарегистрировано падение числа беженцев и мигрантов в Грецию.