В Госдуме заговорили о появлении уполномоченного по правам животных
Москва, 19 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Введение должности уполномоченного по правам животных и его представителей в регионах смогут помочь власти решить проблемы, связанные с защитой животных, считает член комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Олег Лебедев (КПРФ). Также, по его мнению, необходимо отказаться от эвтаназии как средства регулирования численности бездомных четвероногих.
«Однозначно, это будет на пользу. Должен быть уполномоченный по правам животных и его представитель в регионах. У органов власти очень много проблем, и животные, к сожалению, отходят на второй план. В результате случаются такие нарушения закона, как жестокое обращение с животными, злоупотребления в приютах, деятельность догхантеров», — пояснил Лебедев агентству «Москва».
Кроме того, депутат высказался против эвтаназии бездомных животных как средства регулирования их численности.
Как сообщало ранее ИА REGNUM , 17-го мая в Москве прошел масштабный митинг, по итогом которого защитники животных приняли резолюцию, где предложили ввести должность уполномоченного по правам животных и принять закон о защите животных.
Так, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков подчеркнул, что соответствующий федеральный закон необходимо принять еще до конца весенней сессии.
Кроме того, активисты требовали наказать виновных в гибели животных приюта БАНО «ЭКО». Организаторы обещали провести всероссийский митинг, если их требования не будут услышаны.