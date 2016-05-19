Москва, 19 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Введение должности уполномоченного по правам животных и его представителей в регионах смогут помочь власти решить проблемы, связанные с защитой животных, считает член комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Олег Лебедев (КПРФ). Также, по его мнению, необходимо отказаться от эвтаназии как средства регулирования численности бездомных четвероногих.

ИА REGNUM Госдума

«Однозначно, это будет на пользу. Должен быть уполномоченный по правам животных и его представитель в регионах. У органов власти очень много проблем, и животные, к сожалению, отходят на второй план. В результате случаются такие нарушения закона, как жестокое обращение с животными, злоупотребления в приютах, деятельность догхантеров», — пояснил Лебедев агентству «Москва».

Кроме того, депутат высказался против эвтаназии бездомных животных как средства регулирования их численности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM , 17-го мая в Москве прошел масштабный митинг, по итогом которого защитники животных приняли резолюцию, где предложили ввести должность уполномоченного по правам животных и принять закон о защите животных.

Так, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков подчеркнул, что соответствующий федеральный закон необходимо принять еще до конца весенней сессии.

Кроме того, активисты требовали наказать виновных в гибели животных приюта БАНО «ЭКО». Организаторы обещали провести всероссийский митинг, если их требования не будут услышаны.