Иркутск, 19 мая, 2016, 15:57 — ИА Регнум. На 1,5 млрд рублей увеличено финансирование программы «Развитие дорожного хозяйства» Иркутской области на 2016 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

По словам министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, 906 млн из этих средств выделены из федерального бюджета. Из них 412,4 млн рублей — возвращенные средства федерального бюджета, не использованные ранее, которые будут направлены на строительство участка автодороги Тайшет-Чуна-Братск и на реконструкцию участка автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир.

Еще 493,8 млн рублей — иные межбюджетные трансферты, предусмотренные бюджету Иркутской области в 2016 году, будут направлены на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог. В частности, строительство очередного участка автомобильной дороги Киренск-Казачинское, на реконструкцию завершающего участка автомобильной дороги Таксимо-Бодайбо; на реконструкцию автомобильной дороги Иркутск — Б. Голоустное на участке 46 — 70 км в Иркутском районе и на строительство мостового перехода через р. Ерчем на 52 км автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск в Тайшетском районе.

За счет средств областного бюджета расходы увеличены на 624,4 млн рублей, из них свыше 263 млн рублей направят на содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт областных автомобильных дорог, более 360 млн рублей — на предоставление субсидий муниципалитетам, 150 млн из этой суммы — субсидия Иркутску.