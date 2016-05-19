Калининград, 19 мая, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Калининградский автомобильный завод «Автотор» запустил в серийное производство три новые модели компании Hyundai, сообщает «Дейли-Мотор».

m.government.ru Дмитрий Медведев посещает «Автотор»

Завод начал выпускать седан Genesis, кроссовер Santa Fe Premium и обновленный седан Elantra. Каждая из этих моделей будет производиться в нескольких комплектациях.

Указанные модели в 2016 году будут выпущены общим тиражом в 10 тысяч единиц. Представители руководства предприятия отмечают, что это позволило сохранить 120 рабочих мест, ранее подпадавших под сокращение.

Особо отмечено, что ранее завод никогда не выпускал три модели одновременно.