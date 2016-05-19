Тула, 19 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Громкое дело о нападении на одиноких стариков и убийстве ветерана Великой Отечественной войны направлено в суд в Тульской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 19 мая старший помощник прокурора Любовь Кузнецова.

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Обвиняемыми по делу проходят двое братьев, 24 и 25 лет, а также их 20-летний приятель. Им предъявлены обвинения в разбое и убийстве.

В материалах дела — три эпизода нападений на стариков. По версии следствия, ночью 8 августа прошлого года в городе Новомосковске обвиняемые через разбитое окно влезли в дом, где жила одинокая 89-летняя женщина. Хозяйку дома преступники избили, их добычей стали четыре тысячи рублей.

Другое нападение было совершено через неделю, 15 августа в с. Иван-Озеро Новомосковского района. По версии следствия, обвиняемые влезли в дом к 84-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Ветерана избили, связали и заперли в подвале. Из дома преступники вынесли 120 тысяч рублей. 17 августа в Кимовске, как считает следствие, подозреваемые влезли в дом одинокого 87-летнего ветерана. Хозяина дома жестоко избили, в результате пожилой человек скончался. Добычей отморозков стали 120 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу.