Нижний Новгород, 19 мая, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации призвали бесчеловечными условия содержания в нижегородском СИЗО №1 женщины, с детства страдающая легкой умственной отсталостью и рядом других заболеваний. Пострадавшей предложено заключить мировое соглашение с выплатой 6 тыс. евро, сообщили в Комитете по предотвращению пыток (ранее — Комитет против пыток).

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

В 2007 году женщина была заключена под стражу в СИЗО №1 Нижнего Новгорода по подозрению в совершении угонов автомобилей без целей хищения по предварительному сговору с двумя несовершеннолетними.

После того, как областной суд отказал ей в изменении такой жесткой меры пресечения, как заключение под стражу, юристы Комитета против пыток обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В качестве аргументации своей жалобы правозащитники сообщили Европейскому суду не только о крайне неудовлетворительных условиях пребывания заявительницы в следственном изоляторе, но и оспаривали само заключение женщины под стражу — при применении этой меры государство проигнорировало состояние здоровья обвиняемой, в связи с чем ей было сложно поддерживать личную гигиену. Также не было учтено, что она никогда не привлекалась к ответственности, что живет с родителями, у нее есть постоянная работа и она положительно характеризуется.

Жалоба была коммуницирована в 2010 году. В комментариях по делу в 2011 году Россия не признала нарушения прав женщины ни по одной из заявленных статей. Однако, в 2016 году своей декларацией Россия признала, что условия содержания под стражей не соответствовали требованиям статьи 3 Европейской конвенции по правам человека. Заявительнице была предложена компенсация в размере 5 960 евро. Иные нарушения Российская Федерация признавать отказалась.

Заявительница и ее представители отказались от мирового соглашения, полагая, что государство в нарушение статьи 5 Конвенции заключило страдающую с детства рядом заболеваний женщину под стражу.

«В решениях российских судов заключение под стражу, то есть ограничение одной из самых фундаментальных свобод, избирается по общей формуле и стереотипным клише, в то время как российский закон предлагает ряд альтернатив содержанию под стражей — например, домашний арест. В данном деле угон автомобилей для того, чтобы покататься, преступен, но не настолько, чтобы физически и психически нездоровый человек, считающийся невиновным до решения суда, лишался свободы и находился в крайне неудовлетворительных условиях, — считает юрист международно-правового отдела Комитета по предотвращению пыток Екатерина Ванслова.

По ее словам, в отношении пострадавшей Российская Федерация нарушила не только положения статьи 3 Европейской конвенции, но и статьи 5: «В связи с этим, мы приняли решение об отказе в заключении мирового соглашения и настаиваем на полном рассмотрении жалобы Европейским судом по всем заявленным нарушениям».