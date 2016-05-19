Рязань, 19 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В Рязани разработана городская Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Рязанской областной думы, документом предусмотрены меры по улучшению состояния дорог в областном центре, а также по повышению безопасности дорожного движения.

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В частности, речь идет о перечне участков, на которых запланирован ремонт уже существующих и строительство новых дорог. Так, в программе значится ремонт подъезда к поселку Солотча, строительство Северного обхода, реконструкция дороги от Интернациональной по улицам Бирюзова, Станкозаводской до улицы Магистральной. Кроме того, одним из мероприятий станет обустройство остановок общественного транспорта в соответствии с нуждами людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Помимо этого намечено устройство искусственного освещения на мосту через Оку, установка дорожных ограждений, новых светофорных объектов и модернизация существующих светофоров, обустройство искусственных неровностей, создание автоматизированной системы управления дорожным движением в городе Рязани», — сообщили в пресс-службе.

18 мая программы была рассмотрена на заседании комитета гордумы по градостроительной деятельности и городскому хозяйству. В ближайшее время ее вынесут на общественные слушания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на ремонт и реконструкцию дорог в Рязани выделено 436 млн рублей. Капитальный ремонт пройдет на 14 километрах городских дорог, ямочный ремонт затронет 32 километра магистралей.