Оренбург, 19 мая, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Министерство образования Оренбургской области проведет проверку образовательных организаций региона на соблюдение мер безопасности, антитеррористической защищенности и обеспечения пропускного режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

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Дополнительные меры обеспечения безопасности обусловлены ситуацией в Бугуруслане, связанной с проникновением в общеобразовательную школу № 3 в городе Бугуруслане постороннего мужчины. В настоящее время расследованием данного факта занимаются правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку случившемуся.

«В свою очередь, министерство образования проводит служебную проверку по данному происшествию, по окончании которой все виновные понесут административное наказание», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что 6 мая в Бугуруслане мужчина проник в школу и совершил развратные действия в отношении ученицы младших классов. Руководитель отдела криминалистики регионального СК Дмитрий Анненков сообщил, что злоумышленник сначала сделал попытку зайти в школу через центральный вход, но охранники его не пустили. В здание мужчина все же проник. Когда отвлеклись сотрудники кухни, он прошел через черный вход в столовую. При этом посторонний человек не вызвал подозрения у педколлектива и техперсонала. Его восприняли как специалиста по ремонту или сантехника из-за спецодежды.

В этот же день информация о ЧП в школе поступила в полицию. На следующий день (7 мая) мужчину задержали. Им оказался 27-летний житель села Преображенка Бугурусланского района. По данным следственных органов, мужчина — безработный, ведёт асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. Он имеет судимость за кражу и административные наказания.

В СУ СКР по Оренбургской области сообщили, что во время допроса фигурант сознался, что неоднократно совершал развратные действия не только в отношении детей, но и взрослых. Происходило это в магазинах, общественных туалетах, парках. В настоящее время мужчина находится под стражей, ему предъявлено обвинение.