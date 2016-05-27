Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Об истории костюма, зарождении и революции мировой моды художница из Омска рассказала в формате комикса. 24 мая издательство «Бумкнига» выпустило книгу Саши Барановской«Колпак, фреза, кринолин или история костюма в комиксах» тиражом 800 экземпляров. А несколькими днями ранее, 21 мая комикс был впервые представлен читателям на ХV Международном московском фестивале рисованных историй «КомМиссия».

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса Саши Барановской «Колпак, фреза, кринолин»

Как отличить панье от кринолина? Почему испанцы эпохи Возрождения любили носить черное? Зачем французской аристократии были нужны духи? Когда мужчины повсеместно носили корсет? Об этом и многом другом можно узнать из книги «Колпак, фреза, кринолин».

«Комикс охватывает период с XV века, когда мода ещё только зарождалась, по XIX век, время революционных изменений. На страницах представлены костюмы эпох Средневековья, Возрождения, Барокко, Рококо, Неоклассицизма и Романтизма», — рассказывает Саша Барановская в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Издательство «Бумкнига» Индивидуальность — отрывок из комикса Саши Барановской «Колпак, фреза, кринолин»

Молодая художница из Омска рисует эскизы принтов на футболках, иллюстрации, выпускает зины. А ее специальность по диплому — «дизайнер одежды». Что естественным образом отразилось на ее интересах художника.

«У нас в институте на ранних курсах была такая дисциплина — история костюма, хотя тогда я не проявляла к ней глубокого интереса. И только на 5 курсе я вернулась к этой теме, ну и влюбилась по уши. Настолько, что любви хватило на целую книгу», — говорит Барановская.

Издательство «Бумкнига» Адам и Ева — отрывок из комикса Саши Барановской «Колпак, фреза, кринолин»

Формат комикса для художницы не в новинку. В течение трех лет Барановская — постоянный участник Международного фестиваля рисованных историй «Бумфест». Также работала с инди-журналами из Англии, Гонконга и Канады. Выпустить собственный комикс мечтала давно и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Это моя первая книга, и хотя я всегда хотела выпустить свой собственный комикс, то, что это случится так скоро, неожиданность даже для меня самой. Самым сложным в работе было собрать исторические периоды в плавное повествование, не скатываясь в сухую констатацию фактов. Я хотела бы в дальнейшем рисовать комиксы, возможно, по сценариям других людей», — комментирует художница.