Калининград, 19 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Между надзорными органами Калининградской области произошёл конфликт на почве PR-сопровождения процесса уничтожения беспрецедентно крупной партии санкционных овощей и фруктов, прибывшей в российский эксклав из ЕС.

Пресс-служба Калининградской областной таможни Одна из коробок с санкционкой — голубикой из Голландии

Напомним, накануне региональное управление Россельхознадзора распространило информацию о задержании на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Чернышевское двух фур, гружённых плодоовощной продукцией — баклажанами, томатами, перцем, киви, грушами, мандаринами, клубникой и пр. По данным ведомства, в машинах находилось 17,8 тонны продукции, выращенной в Евросоюзе. При этом водители намеревались обмануть таможню, заявив, что фуры — порожние.

Сегодня же, 19 мая, пресс-служба Калининградской областной таможни опубликовала информацию о задержании на всё том же МАПП Чернышевское двух рефрижераторов с 44,8 тоннами санкционных овощей и фруктов.

По информации источника ИА REGNUM в таможенных структурах, в обоих случаях речь идёт об одном и том задержании. При этом, по словам собеседника ИА REGNUM, операцию по предотвращению контрабанды провели оперативные сотрудники Калининградской таможни, а представители Россельхознадзора участвовали в мероприятии как вспомогательный элемент.

Вместе с тем, по словам представителя таможни, коллеги из Россельхознадзора решили «срубить галочку», обнародовав информацию первыми. Но, возможно, из-за спешки элементарно ошиблись с количеством товара, занизив его более чем вдвое.

В таможне также уточнили, что водители фур предприняли попытку покинуть пункт пропуска без прохождения таможенного контроля и были остановлены оперативниками таможни уже у шлагбаума, за которым начиналась Российская Федерация. Как было установлено позднее, документов на груз у водителей не имелось, а на отсеках имелись пломбы таможенной службы Польской Республики. Выяснилось, что помимо традиционных видов плодоовощной продукции, в фурах лежали достаточно экзотические фрукты и ягоды, например, папайя и голубика.

Все 45 тонн «санкционки» были раздавлены строительной техникой на полигоне твёрдо-бытовых отходов.