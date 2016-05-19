Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Минские соглашения об урегулировании кризиса на Украине до сих пор не выполняются по вине украинской стороны. Об этом заявил спикер Государственной думы Сергей Нарышкин на двусторонней встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канервой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Нам не обойти стороной головную боль в виде Украины, по вине которой до сих пор минские соглашения не выполняются», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что ПА ОБСЕ прилагает усилия к тому, чтобы украинское руководство этим соглашениям следовало. Нарышкин поблагодарил Канерву за попытки организовать семинары с участием депутатов Верховной Рады Украины.

«К сожалению, сорвался по вине Украины семинар, который должен был пройти на немецко-датской границе. К сожалению, украинские депутаты не приняли участие в семинаре, который недавно прошел в Германии с участием российских парламентариев и конгрессменов США», — добавил глава Госдумы России.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что темпы выполнения Минских соглашений не зависят от официальной Москвы. По его словам, в последнее время «западные коллеги уже понимают, где собака зарыта, и кто отвечает за сохраняющийся пока тупик».

Напомним, сроки выполнения Минских соглашений, который были заключены ещё в 2014 году и вновь подтверждены в феврале 2015 года, давно истекли. По сути соглашения сорваны украинской стороной. Поскольку никаких других альтернатив урегулирования конфликта в Донбассе не просматривается, «нормандская четверка» продолжает считать Минские соглашения актуальными. Нынешние украинские власти продолжают целенаправленно срывать выполнение Минских соглашений.