Калуга, 19 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Областной приют для брошенных собак и кошек предполагается открыть в Калуге на базе зоозащитной организации «Душа бродяги» в районе действующего городского полигона. Расходы на строительство инфраструктуры для приюта на себя возьмет региональный бюджет, сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на материалы заседания консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области.

Фото со страницы приюта «Душа бродяги» из соцсети. Новички

На заседании принято решение о создании единых региональных служб по отлову и содержанию бездомных животных. Этими полномочиями органы местного самоуправления наделены с 1 января 2016 года. Между тем, в большинстве районов они не исполняются в полном объеме. Исключение составляют Калуга, Обнинск, Дзержинский и Перемышльский районы.

Главам муниципалитетов предложено выделить на местах отдельные помещения под временное содержание животных, в которых они будут находиться до отправки в областной приют. Также, местные администрации решают, кто и когда будет отлавливать на их территориях бездомных животных.

Кстати, по данным Комитета ветеринарии при правительстве области, на отлов и содержание безнадзорных животных из регионального бюджета на 2016 год выделено 10 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный зоозащитный скандал разгорелся в лесу под Боровском между калужскими деревнями деревнями Беницы и Вишнево, где волонтеры из Москвы обнаружили в приюте «Вера» изможденных животных, томящихся в грязных вольерах.

Многие из собак, по рассказам очевидцев, не могли даже самостоятельно добраться до автомобилей зоозащитников, прибывших вызволить их из «концлагеря» для животных. Также, на территории приюта найдены могильники (в том числе и свежих) с мертвыми животными. Еще в 2011 году, газета «Неделя Боровского района» рассказывала, как этот приют был совершенно случайно обнаружен местными властями, которые тогда назвали его существование под Боровском не иначе, как произволом. Удивительно, но за это время приют на картах, включая кадастровую, здесь не появился. Как получилось, что под носом у чиновников и полиции развернулась живодерня (иначе, глядя на тощих псов «Веры», и не назвать) предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее, прокуратура Калужской области начала проверку по факту, обнаружения захоронения на территории приюта для животных в селе Ивановское Боровского района. К проверке привлечены специалисты территориальных органов Росреестра, Роспотребнадзора и ветеринарного надзора.

Напомним, в московском приюте для животных было найдено более 40 трупов собак и кошек. Уголовное дело по статье 245 УК ПФ («Жесткое обращение с животными») возбуждено по факту массовой гибели собак и кошек в московском приюте для животных «Эко Вешняки». Полиция проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех причастных к этому преступлению.

Спустя всего несколько дней в Подмосковье вблизи деревни Комягино Пушкинского района обнаружили множество трупов домашних животных. Полиция совместно с ветеринарным надзором проводит проверку. Власти Пушкинского района Московской области не знают, откуда взялись трупы этих собак и кошек.