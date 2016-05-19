Воронеж, 19 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Представление прокуратуры с требованием организовать надлежащим образом закрепление жилых домов за образовательными учреждениями внесено мэру Воронежа Александру Гусеву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Воронеж

Как пояснили в прокуратуре, для того, чтобы среднее образование было доступных для всех детей, мэрия должна закрепить муниципальные школы за конкретными городскими территориями. Распределение должно быть определено специальным документом, обязательным к исполнению для всех образовательных организаций. Прием учащихся осуществляется в соответствии с этим документом.

Однако в ходе прокурорской проверкой в приказе администрации городского округа город Воронеж выявлены существенные нарушения.

Так, незакрепленными ни за одним образовательным учреждением оказались более 15 частных домов и четырех многоквартирных дома по улице Краснознаменной, а также вся улица Фронтовая Воронежа, включающая свыше 50 частных домов.

К территории средней школы №12 отнесено четыре дома по улице 20-летия Октября, среди которых жилых не имеется. Например, строение под номером № 101 «а» является торговым павильоном. А за средней школой №9 закреплено пять административных зданий по улице Карла Маркса, в том числе Храм пророка Самуила и Воронежский радиотелецентр. Дом№18 по улице Пушкинской также почему-то закреплен за школой №9 — при том что находится в километре от нее.

Прокуратура города внесла представление главе городского округа город Воронеж Александру Гусеву об устранении нарушений закона. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению допущенных нарушений.

Добавим, что сегодня в Воронеже действует 128 общеобразовательных учреждений, обучение в них проходит около 120 тысяч школьников.