Калуга, 19 мая, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Калужской области завершены первый и второй этапы региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

По информации отраслевого министерства, в регионе расселено свыше 4 тысяч человек из 1 707 аварийных квартир. Построено более 80 тысяч кв. метров жилья. До 2017 года в области планируется расселить 8,6 тысяч человек из 3 677 аварийных помещений, а также построить около 180 тысяч кв. метров нового жилья. В настоящее время на территории региона действуют третий и четвертый этапы программы (2015−2016 и 2016−2017 годов). Утверждены заявки на финансовую поддержку за счет средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ.

Между тем, губернатор области Анатолий Артамонов неудовлетворен ходом реализации третьего и четвертого этапов программы, в частности, затягиванием сроков сдачи новых домов недобросовестными подрядчиками.

Критику губернатора также вызывает и реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках краткосрочного плана 2014−2015 годов отремонтировано 415 домов, что в три раза больше, чем за предыдущие три года.

Между тем, неравномерное распределение работ среди районов (в одних — стоимость ремонта в десятки раз превысила объем собранных на капремонт взносов, другие так и не приняли участия в программе) не позволило при формировании краткосрочных планов 2015—2016 и 2016−2017 годов качественно выполнить комплекс подготовительных мероприятий (дефектование, встречи с населением, проектирование). Подобная ситуация может сказаться на смещении сроков выполнения капитального ремонта.

В этой связи главам муниципалитетов губернатор предложил обеспечить своевременное утверждение краткосрочных планов, а все работы планировать исходя только из объемов собранных средств. На сегодняшний день средний процент собираемости взносов на капремонт по области равен 84,6%. В одних районах области собираемость платежей превышает 90% (в Жуковском, Мещовском, Мосальском, Козельском, Куйбышевском, Перемышльском, Сухиничском, Тарусском и Ферзиковском), в других — ниже 80% (в Барятинском, Боровском, Малоярославецком и Хвастовичском районах).