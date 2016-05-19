Москва, 19 мая, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Переименовать областной центр Днепропетровск (Украина) в Днепр могли только зомби-недоучки. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.

Цитата из к/ф «Ночь живых мертвецов». Реж. Джордж Ромеро. 1968. США Зомби

Захарова прокомментировала принятое депутатами украинского парламента решение о переименовании Днепропетровска в Днепр. Как отмечалось в СМИ, таким образом депутаты продолжают реализовывать закон о декоммунизации.

«Если уж вспомнили про «декоммунизацию», надо было возвращать истинное название — Екатеринослав», — написала дипломат.

Захарова отметила, что «в крайнем случае» городу могли бы вернуть название «Новороссийск», но никак не называть его «Днепром». «Не депутаты, а 247 зомби-недоучек», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 — го мая Верховная рада переименовала Днепропетровск в Днепр. За принятие проекта постановления проголосовали 247 депутатов при 226-ти необходимых.